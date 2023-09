Ingegnere morto a 42 anni Gli ex compagni calciatori in campo con la sua maglia

"Una giornata emozionante: c’erano ragazzi che non vedevamo da vent’anni, tornati apposta per l’occasione. E abbiamo deciso che sul Bastogi sventolerà per sempre una bandiera con il numero 2, quello che Piero aveva sulla maglia". Un commosso Gabriele Biagiotti ha così sintetizzato i momenti salienti della partita in memoria di Piero Romiti, andata in scena sabato scorso a Bottegone fra la Virtus e gli Amici Miei. Un incontro al quale hanno preso parte circa sessanta calciatori dilettanti, fra i vari ex-compagni di squadra dell’ingegnere di 42 anni deceduto il mese scorso. Aveva dato sfogo alla sua passione per il calcio fino al 2021, giocando da difensore nella Virtus Bottegone sino alla soglia dei quarant’anni. Decise di appendere gli scarpini al chiodo proprio quell’anno e di lì a poco gli sarebbe stato diagnosticato il male che lo ha condotto alla morte.

La sua ex-società ha deciso per questo di omaggiarlo sul terreno di gioco e circa trecento spettatori hanno assistito all’iniziativa, in un climax ascendente di commozione. I partecipanti sono entrati in campo con il numero 2 sulla casacca. E a dare il calcio d’inizio è stata la figlia di Romiti: accompagnata dalla madre Jessica Moncini, la piccola che ha poco più di due anni, ha inoltre liberato in cielo due palloncini, per un gesto simbolico che non necessita di ulteriori spiegazioni. La gara, per la cronaca, è stata vinta 3-2 dagli Amici Miei. Ma appare evidente come in un frangente del genere il risultato sia passato in secondo piano. Senza contare che durante l’evento, i presenti hanno avuto la possibilità di dare un contributo economico simbolico, affiancandosi alla raccolta fondi a favore della bimba lanciata sulla piattaforma online GoFundMe dalla moglie di Romiti, assecondando le ultime volontà del marito. La campagna di crowdfunding "Sempre insieme babbo e Cami" (richiamata anche prima e dopo il match sulla maglia celebrativa indossata dai giocatori) ha fin qui raccolto circa 43500 euro, da 727 donatori. Una storia che continua a far breccia nei cuori dei pistoiesi, e non solo. E nei mesi prossimi nascerà il "Memorial Piero Romiti": l’ex-difensore non sarà insomma dimenticato.

"In tanti hanno voluto salutare Piero ed abbracciare la sua famiglia – ha chiosato Biagiotti, presidente della Virtus Bottegone – c’era un’atmosfera di gioia e ne sono felice, perché è quel che lui stesso avrebbe voluto. A partire dal 2024, lo ricorderemo infine con un torneo a lui dedicato".

Giovanni Fiorentino