Infuocata assemblea sui bus: "Pronti a un esposto in procura"

Una assemblea pubblica per un confronto sui tagli alle linee del trasporto pubblico carica di tensione, quella che martedì sera si è svolta al al Circolo Mcl La Tranquillona di Ferruccia, con la sala gremita di persone arrivate da tutta la provincia, prevalentemente genitori di studenti. Ad incontrare i cittadini e per dare voce alle loro numerosissime proteste il vicepresidente della Provincia Gabriele Giacomelli, il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti (organizzatori dell’incontro), i sindaci di Agliana Luca Benesperi e di Larciano Lisa Amidei (anche consigliera provinciale con delega al Trasporto pubblico) In sala inoltre i consiglieri regionali Marco Niccolai (PD) e Alessandro Capecchi (FDI), consiglieri comunali quarratini e di altri comuni pistoiesi.

Davanti ai tre rappresentanti di Autolinee Toscane presenti, Massimiliano Palloni, Giovanni Calbrò e Alessandro Balleri, sono stati enumerati i molteplici problemi che ricadono soprattutto sul servizio di trasporto scolastico nati dalla soppressione di alcune linee, dai ritardi, dalla mancanza di aggiornamento sugli orari delle corse alle paline delle fermate, dal non funzionamento della app per verificare le corse.

Reclami poi per il numero di autobus insufficienti che costringono i ragazzi a viaggiare in condizioni indecenti per la ressa e a rischio per l’incolumità, oppure addirittura non vengono fatti salire. Sebbene le criticità emerse riguardassero tutta la Provincia, è soprattutto quello di Quarrata il territorio più in difficoltà, dove i genitori degli studenti che prendono l’autobus per raggiungere le scuole pistoiesi il più delle volte sono costretti a portare i propri figli in macchina. Molti però dopo l’alluvione hanno perso l’automobile rendendo impossibile l’arrivo a scuola dei figli. La soppressione delle corse che nasce dalla cosiddetta rimodulazione, con un taglio di circa 350 chilometri sul servizio, è iniziata da novembre, ma le famiglie hanno pagato l’abbonamento a settembre, restando all’oscuro di questi tagli.

"Quando uno paga per un servizio poi ha diritto a quel servizio" è il principio su cui si sono sgolate alcune mamme. Disagi enormi anche per gli studenti che vanno negli istituti su viale Adua, essendo stata tolta la corsa del 13 che era diretta e sostituita con altre corse per la Stazione. Oltre ai guai nati sulla linea 13, le richieste delle famiglie riguardano anche le linee 358, 51, 61. Tra le segnalazioni dei genitori, anche la non congruenza degli orari degli autobus con quelli di ingresso e di uscita da scuola, oltre alla mancanza delle coincidenze tra due bus.

"Dopo aver scritto una lettera a tutte le autorità competenti, ribadisco ancora una volta che non sono accettabili i tagli al trasporto scolastico – ha detto il sindaco Romiti. I rappresentnati di AT hanno ammesso la necessità di portare a un tavolo con gli Enti preposti tutte le problematiche. Per la parte della Regione Toscana i consiglieri regionali Niccolai e Capecchi hanno espresso la disponibilità nel portare la questione in consiglio. Intanto le famiglie si stanno organizzando con un legale per fare un esposto in Procura: il livello dello scontro rischia di alzarsi sensibilimente.

Daniela Gori