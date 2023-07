Infortunio nel bosco Paura ad Abetone 79enne ricoverato in prognosi riservata

Grave infortunio nel bosco per un settantanovenne residente a Pescia, ma originario del Comune di Abetone Cutigliano: attualmente è ricoverato in prognosi riservata al trauma center di Careggi. Da quanto si apprende l’uomo stava operando il taglio di alcune piante a un centinaio di metri dalla sua abitazione quando, per motivi ancora da precisare, è stato colpito da una di queste. Il fatto è avvenuto attorno alle 10 di ieri mattina. La centrale del 118 di Pistoia Empoli ha immediatamente attivato i soccorsi per liberare l’uomo, rimasto bloccato sotto la pianta. Sul luogo sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana attivati dal Tco (Tecnico di centrale operativa), in turno presso la centrale 118, che hanno trovato l’infortunato ancora nella scarpata ma liberato dal peso della pianta dalle persone che si trovavano con lui.

A questo punto i tecnici del Sast lo hanno recuperato dalla scomoda posizione portandolo all’altezza necessaria per metterlo in barella e portarlo all’autoambulanza. "L’uomo – spiega il Sast in una sua nota – stava tagliando delle piante nel bosco in località La Secchia, quando è stato colpito da una di quest’ultime, rimanendone schiacciato. Le persone che erano con lui hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul posto si è diretta una squadra di tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Appennino, insieme a Soccorso Alpino Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco. È intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso3 da Massa – conclude il Sast – ma non ha potuto avvicinarsi alla zona dell’intervento a causa delle linee elettriche nelle vicinanze".

Nelle immediate vicinanze ci sono infatti due importanti linee elettriche che hanno impedito sia l’atterraggio che il caricamento tramite verricello, consigliandone il trasporto alla piazzola dell’Uccelliera, dove c’era ad attenderlo Pegaso 3. L’uomo è stato stabilizzato dal personale medico del 118 ed i tecnici hanno poi provveduto al recupero nella scarpata tramite manovre su corda. Una volta sul sentiero è stato trasportato a spalla fino al punto dove attendeva l’ambulanza della Misericordia di Abetone che ha provveduto a trasferire il malcapitato all’elicottero con cui ha raggiunto l’ospedale di Careggi dove è stato preso in custodia dal personale medico per la verifica e la cura dei vari traumi riportati alla parte superiore del corpo e a un polmone. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata al trauma center di Careggi.

Andrea Nannini