"Infiorata di Pistoia: la sfida equestre in un tappeto di fiori"

Quest’oggi, vigilia della festa del patrono San Jacopo, di fronte alla Cattedrale di San Zeno torna l’appuntamento con l’infiorata: un tappeto di fiori colorati di tre metri per tre, quest’anno dedicato alla Giostra dell’Orso. Il Gruppo Infioratori della Pro Loco di Fucecchio, parte dell’associazione nazionale delle infiorate artistiche, torna a Pistoia per abbellire piazza del Duomo con un nuovo coloratissimo quadro, alla cui realizzazione potranno lavorare non soltanto gli esperti infioratori fiorentini, ma tutti coloro che vorranno cimentarsi in quest’antica arte. Il certosino lavoro di creazione dell’opera avrà inizio alle 17.30, proprio di fronte alla Cattedrale. Il bozzetto ideato per l’occasione propone un cavallo con il cavaliere che tiene una lancia e lo scudo. Con i petali di tante crisantemine naturali e colorate, dunque, verrà realizzato al centro del quadro il protagonista della Giostra, il cavallo, con un fantino che tiene lo scudo adornato da una scacchiera bianco-rossa, simbolo di Pistoia. A decoro del quadro fiorito, i colori dei quattro rioni cittadini.