Pistoia, 19 agosto 2021 - Covid, sarebbero cinque i pazienti contagiati da una infermiera no vax nel reparto di chirurgia B dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Adesso i pazienti sono stati trasferiti in isolamento. I cinque positivi sono stati individuati dopo che tutti i pazienti del reparto erano stati sottoposti a tampone in seguito alla positività dell'infermiera; le loro condizioni sarebbero buone. Comunque anche i 32 pazienti risultati negativi vengono sottoposti a controlli costanti.

"La vicenda dell'infermiera del reparto di Chirurgia B dell'ospedale di Pistoia non vaccinata che ha contagiato 5 pazienti è di estrema gravità. Ora l'azienda sanitaria minaccia provvedimenti nei confronti dell'operatrice eppure da aprile esiste un obbligo vaccinale, pena la sospensione per gli operatori sanitari, perché quest'infermiera era ancora in servizio? Questo è l'ennesimo esempio di come la sanità toscana sia mal gestita. L'eccessiva centralizzazione, il blocco delle assunzioni, il sottodimensionamento del personale, i buchi di bilancio e a pagarne le spese sono i pazienti. È dall'inizio della pandemia che l'operato della giunta regionale è inadeguato. Ora la misura è colma, il presidente Eugenio Giani dia risposte concrete su cittadini", dice la senatrice di Forza Italia Barbara Masini.

Intanto si apprende che l'Asl Toscana Centro sta valutando la posizione dell'infermiera, che rischia dei provvedimenti.