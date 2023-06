Donna colpita da infarto sulla bara della madre

Agliana (Pistoia), 12 giugno 2023 - È stata colta da infarto mentre si trovava alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana dove, poco prima, era stata composta la salma di sua madre defunta. Un fatto che ha destato tanta apprensione e preoccupazione, ma la prontezza e la professionalità dei soccorritori è stata determinante per salvarle la vita. La donna, di 42 anni, era giunta alle cappelle del commiato della Misericordia per trascorrere le ultime, dolorose ore, vicino al feretro della sua adorata madre che era stata portata negli appositi locali della Misericordia di Agliana nella mattinata di ieri.

Era poco prima di mezzogiorno quando la 42enne ha accusato un malore. I presenti hanno chiesto immediatamente aiuto ai volontari della Misericordia di Agliana, che sono sempre presenti sull’altro lato dell’edificio a pochi metri dalle cappelle dove la signora ha perso i sensi. I volontari sono immediatamente accorsi e, evidentemente, hanno subito compreso la gravità del caso e hanno allertato la centrale operativa del 118, come da prassi, ma contemporaneamente hanno sottoposto la paziente a elettrocardiogramma, che ha rilevato un infarto già in corso. La squadra dei soccorritori si è subito prodigata per attivare tutte le procedure di rianimazione, compreso il massaggio cardiaco. Operazioni d’emergenza-urgenza che hanno portato al risultato fortemente auspicato: la rianimazione della donna che, infatti, si è ripresa. Nel frattempo è giunta sul posto anche la squadra di emergenza inviata dal 118 con l’automedica. Una volta stabilizzate le condizioni della paziente è subito partita la corsa, in codice rosso, verso il pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, con un’ambulanza della Misericordia di Agliana e la squadra di soccorritori.

Da quanto abbiamo appreso, la donna è giunta al San Jacopo cosciente e vigile. Una storia fortunatamente a lieto fine, avvenuta in un contesto già doloroso per i familiari e parenti che già piangevano una loro cara defunta e sono stati molto in apprensione per l’improvviso malore che ha colto la donna. Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale, in molti casi, l’immediata e competente presa in carico di una persona quando si trova in situazioni di grave emergenza.