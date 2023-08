Indimenticabile Celina I nipoti e gli amici hanno celebrato la grande campionessa

Un pomeriggio oltre le aspettative: nel ricordo di Celina Seghi, si sono radunati in tanti nel Museo dello Sci di Abetone. "Ricordando Celina" è diventato un contenitore di emozioni forti. Ha iniziato la nipote Giovanna Seghi, ripercorrendo i tratti caratteriali della campionessa perché, tra Celina donna, campionessa, persona e personaggio non c’è alcuna differenza: Celina Seghi è stata, meglio di chiunque altro, la perfetta interprete di se stessa e il contrario degli atteggiamenti convenzionali. Dopo Giovanna hanno parlato gli altri nipoti, prima Nicola Seghi, poi Roberto Rospigliosi, quindi gli amici Giancarlo Ciacci e Giampiero Danti, compagno di neve fino alle ultime piste, quando Celina aveva ormai passato i 90 anni e Giampiero la pregava di andare piano. "Impossibile – commenta Giampiero – perché Celina era Celina". Storico l’aneddoto: "Sono diventata campionessa nello sci – disse un giorno – solo perché sono nata all’Abetone, dove c’è la neve. Fossi nata in città, avrei fatto il presidente della Repubblica". Ma forse la storia che la rappresenta meglio è venuta alla luce 35 anni dopo. Celina stava attraversando Pistoia quando ha incontrato un bambino che chiedeva l’elemosina: "Perchè non sei a scuola?", gli chiese. E lui rispose: "Perché non abbiamo i soldi necessari", Celina lo prese per mano, lo condusse in un negozio a comprare il necessario e lo portò a scuola. Il bambino è diventato un professionista famoso e 35 anni dopo, incontrò nuovamente Celina per le vie del centro. La fermò per dirle grazie. Una donna di altri tempi, sicuramente di un’altra levatura. Ne hanno parlato, con emozione, anche Fabio Giannelli, che ne sta curando l’archivio, Diego Petrucci, il sindaco Marcello Danti e il presidente di Abetone Andrea Formento, ma il ringraziamento per questa emozionante iniziativa, va a Clarissa Tonarelli, vera anima del museo e di questo evento..

Andrea Nannini