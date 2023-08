"Indagini a Campotizzoro: origine delle lattine nazifasciste chiarita?"

"Della questione delle lattine nazifasciste se ne occuperà l’autorità. Le forze dell’ordine mi hanno contattato e le indagini vanno avanti". Reagisce così Gianluca Iori, organizzatore della manifestazione balzata, suo malgrado, agli onori della cronaca. "La fotografia – osserva – riguarda un particolare. Non è assolutamente accertato che sia stata realizzata a Campo Tizzoro nell’ambito dell’evento organizzato da me. Almeno ci fosse stata una vista d’insieme, si poteva capire qualcosa di più, non siamo così certi che sia tutto vero, anzi, le perplessità abbondano. Lasciamo che chi di dovere faccia gli accertamenti che ritiene necessari. Devo anche dire che, essendoci passate oltre 3000 persone, che nessuno abbia visto alcunché, mi pare strano, io stesso sono passato tra i banchi diverse volte, anche in compagnia dei tutori dell’ordine e pur non avendo controllato pezzo per pezzo, di quanto fotografato e pubblicato non ho avuto alcun riscontro". Anche il sindaco Marmo ha preso posizione: "Dopo il post di Mauro Banchini che denunciava la presenza di simboli di stampo nazifascista nel mercatino “Militaria“ ci siamo attivati affinché questi fatti, se confermati, non abbiano a ripetersi sul nostro territorio. Due anni fa, per fatti analoghi, l’amministrazione aveva emesso una delibera che ribadiva la piena aderenza a tutte le norme in vigore per evitare, nell’ambito di manifestazioni pubbliche, l’uso di marchi o simboli ispirati al regime. Gli organi competenti stanno acquisendo gli elementi di prova dell’accaduto sui quali sarà fatta una valutazione sotto ogni profilo. Per il momento ho chiesto la sospensione del contributo di cui gli organizzatori avevano beneficiato tramite il bando con cui l’amministrazione sostiene gli eventi. E’ del tutto evidente che nel caso di conferma dei fatti l’amministrazione stessa, in quanto parte lesa, si sentirà libera di agire a propria tutela in ogni sede".

Andrea Nannini