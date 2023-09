Incursioni al "Nerucci" Sporcizia e scritte volgari

Sono entrati abusivamente e hanno bivaccato in un locale del nuovo Centro aggregativo e polivalente Nerucci. lasciando sporcizia, cartacce e capsule di caffè per terra e molto disordine. Nessun danno ad arredi e nessun furto, ma disegni e scritte volgari su una lavagnetta tra le quali questa: "In casa vostra comandiamo noi". La stanza è quella data dal Comune in comodato d’uso a due associazioni montalesi: Progetto Cometa e Associazione Rione Dore. Gli intrusi, che, a quanto risulta hanno compiuto più di una "visita", non hanno forzato la porta, ma sono entrati con la chiave di cui evidentemente erano riusciti, non si sa come, ad appropriarsi. Si è accorto dell’incursione il presidente di Progetto Cometa Egidio Mitidieri, che ha avvisato l’Amministrazione e i Carabinieri. La notizia dell’episodio, diffusasi sui social, ha suscitato una certa impressione in paese e anche la reazione delle associazioni titolari del locale e del sindaco. "Sono molto dispiaciuto di questi fatti – dice Ferdinando Betti – si vede che qualcuno non capisce e deve imparare come ci si comporta nei riguardi dei beni pubblici. Va detto che non è stato rotto e rubato nulla, ma hanno sporcato un ambiente pubblico entrando in modo truffaldino e tracciando scritte volgari. Mi piacerebbe sapere se a casa propria si comportano così. Poiché sono entrati con la chiave ho chiesto alle associazioni di cambiare la serratura e di prestare attenzione alla custodia delle stesse".

"Questo episodio è senz’altro indice di un malessere – dice Egidio Mitidieri dell’associazione Progetto Cometa – presumibilmente sono ragazzi, che sono figli e nipoti nostri, che ci dicono che dobbiamo loro aprire le porte, chiedono di essere capiti e ascoltati e questa è proprio la funzione della nostra associazione. Quanto accaduto ci deve stimolare ad un maggior lavoro comune: non basta aver creato questi spazi del Centro Nerucci, occorre cooperare insieme e l’Amministrazione deve essere parte del gioco". "Per come il mondo va oggi – afferma il presidente del Rione Dore, Marco Cati – quanto è avvenuto può essere definita una ragazzata, una bravata in casa d’altri. Non ci sono stati danni e non hanno preso niente. Avevano lasciato un pallone nell’armadietto e sono venuti a riprenderlo. Nel valutare questo episodio occorre molta misura: non va certamente sottovalutato ma non va nemmeno enfatizzato oltre la sua effettiva portata, perché va detto che i ragazzi di Montale sono brave persone e a tutti loro va ricordato che ci sono tantissime associazioni che hanno le porte aperte e dove ognuno può trovare il modo di esprimersi".

Giacomo Bini