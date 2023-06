Incontro per ricordare i 50 anni del muralismo sudamericano, stasera a Montuliveto

Un dialogo a due voci che cade in un anno in cui si ricordano i cinquant’anni dal colpo di stato in Cile, a ripercorrere origini e motivazioni alla base del muralismo sudamericano. Accadrà stasera alle 21.30 al parco di Montuliveto: fu qui infatti che l’11 settembre 1976, durante un concerto degli Inti Illimani, il gruppo di artisti cileni della Brigada Pablo Neruda (BPN) realizzò sulla parete della palestra comunale un grande murale nello stile dell’arte cilena. Il murale di Pistoia è diventato presenza abituale. Stasera il primo di due incontri organizzati da Spichisi e Fondazione Valore Lavoro, che ripercorrerà la storia del muralismo con "Mono" Carrasco, della Brigada Ramona Parra e Giulia Zitelli Conti, della Sapienza di Roma.