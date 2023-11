Incontri letterari, dibattiti e rassegne musicali. Un weekend di eventi tra biblioteca e circolini

Libri, teatro, musica: è un tour de force di appuntamenti culturali e d’intrattenimento quello tra oggi e domani. Si parte dalla Biblioteca San Giorgio dove oggi alle 17, nel Centro di Documentazione di Pistoia (CdP), ci sarà la presentazione del libro "Cristiani per il socialismo 1973-1984. Un movimento fra fede e politica" (Edizioni Il pozzo di Giacobbe, 2023) scritto da Luca Kocci che sarà presente e in dialogo con la studiosa Mariangela Maraviglia, dottoressa di ricerca in scienze religiose. Il libro per primo ricostruisce la genesi del movimento, nato nel 1971 nel Cile di Salvador Allende e poi costituitosi in Italia nel settembre 1973, per iniziativa di cristiani di sinistra. Tra i materiali consultati da Kocci per la stesura del volume, figurano i documenti raccolti nel Fondo Romano Paci, donato nel 2009 al CdP e riordinato e inventariato da Rossella Dini negli anni successivi.

Altra location, altro tipo d’appuntamento: comincia stasera alla Casa del popolo di Bottegone (ore 21.30; ingresso libero) "Sonic Bear" micro rassegna dedicata alla musica ipnotica pensata dall’associazione Delpresto. Protagonista di stasera sarà Federico Madeddu Giuntoli; il 1° dicembre toccherà al duo Sokushinbutsu Project, il 15 a Coxca e Mosica in una serata che alternerà live e dj-set, tra shoegaze, raw gospel, balearic, psichedelia e acid house. Si chiude l’agenda col teatro: domani alle 21.30 al circolo aziendale Hitachi il Gad Città di Pistoia porta in scena "Il baciamano" per la regia di Gennaro Criscuolo. Ingresso 8 euro per i soci del circolo e i soci Arci. Prezzo non soci 10 euro (ingresso più tesseramento Arci).

l.m.