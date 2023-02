Incontri in inglese in biblioteca Si impara insieme, parlando di libri

Si chiama "teen book club" ed è un appuntamento settimanale rivolto agli adolescenti in lingua inglese, nato dalla collaborazione tra YouLab Pistoia e Boundless Life, multinazionale operativa anche a Pistoia che si occupa di ospitalità di famiglie straniere che siano in condizione di lavorare da un qualsiasi luogo. Ogni giovedì alle 16 negli spazi YouLab della Biblioteca San Giorgio i ragazzi potranno ritrovarsi e conversare in lingua dei loro libri, fumetti e anime preferiti. In questo momento a Pistoia sono presenti nove famiglie americane, con relativi figli. Il progetto del gruppo di lettura in inglese da una parte vuol favorire l’inserimento dei ragazzi americani nella comunità pistoiese e dall’altra rappresenta una possibilità per i giovani pistoiesi di poter fare conversazione in lingua inglese. Gli incontri sono pensati come spazio libero; al partecipante è richiesto solo di portare con sé un libro che gli è piaciuto e che vuole condividere con gli altri. La partecipazione è gratuita; occorre inviare una mail a [email protected]

linda meoni