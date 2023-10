Incidente fra auto e moto, grave un ragazzo di 16 anni

Pistoia, 25 settembre 2023 – Grave incidente a Serravalle, sulla via Provinciale Lucchese, dove un giovane di 16 anni è stato travolto da un’auto mentre era alla guida della sua moto, finendo in un fosso. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Careggi a Firenze con l'elicottero Pegaso: le sue condizioni sono gravi.

L’allarme è scattato intorno alle 13,30. Lo schianto è avvenuto sulla via Provinciale Lucchese, all’incrocio con via Castellina. Da una prima ricostruzione della dinamica, sembra che il giovane alla guida del suo scooter stesse percorrendo la strada in direzione di Pistoia quando, all’incrocio con via Castellina, alla fine della discesa, è stato travolto da una macchina che da via Castellina si immetteva sulla Lucchese e che, stando ai primi rilievi svolti dalla polizia municipale, non gli avrebbe dato la precedenza.

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 83 anni, che è rimasto illeso nell’impatto. Sul posto, sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Da Pistoia sono partite l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118. L’elisoccorso è atterrato e ha trasferito il giovane all’ospedale fiorentino di Careggi, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.