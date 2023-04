Incidente pompieri "Massima attenzione"

Mercoledì 19 aprile un camion dei pompieri si è ribaltato in zona tangenziale Est di Pistoia dopo lo scontro con un’auto: sei le persone portate in ospedale. Sul caso intervengono i sindacalisti Giancarlo Gori e Matteo Tofani della Cgil, Luigi Del Moro e Marco Della Felice di Fns-Cisl Toscana nord, e Giuseppe Marini di Conapo. "In merito al sinistro in cui sono rimasti coinvolti cinque colleghi dei vigili del fuoco, le organizzazioni sindacali manifestano vicinanza, solidarietà e i migliori auguri di pronta

guarigione a tutti i componenti della squadra dei vigili del fuoco e a chi altro sia rimasto coinvolto nel fatto. Pur avendo tutti riportato delle ferite non gravi, l’episodio richiama alla massima attenzione nell’applicazione di ogni tutela possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori, durante l’espletamento delle loro mansioni e attività. Pur trattandosi di un incidente stradale, l’auspicio resta quello che si provveda ad espletare ogni utile approfondimento del caso al fine di verificare se i danni fisici riportati avrebbero potuto essere ulteriormente limitati, anche con la predisposizione e il miglioramento dei sistemi di protezione di cui potrebbero essere dotati i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco".