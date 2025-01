Cade sulle piste da sci, trauma facciale per un 60enne soccorso col Pegaso

Abetone (Pistoia), 4 gennaio 2025 – Numerosi incidenti oggi, 4 gennaio, sulle piste da sci del comprensorio dell'Abetone, sulla Montagna Pistoiese, forse a causa delle condizioni non ottimali del manto nevoso. Il più grave ha riguardato un turista 60enne del Lazio, che per cause ancora da accertare ha perso il controllo degli sci, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi un trauma facciale.

L'uomo è stato soccorso dai poliziotti in servizio sulle piste da sci di Abetone e Val di Luce, che lo hanno trasportato con una barella a fondo pista, dove è stato preso in carico dai sanitari e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa, per le cure del caso.