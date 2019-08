Agliana (Pistoia), 3 agosto 2019 - Un uomo di 50 anni di Pontedera è morto in seguito a un incidente stradale intorno alle 14 ad Agliana, mentre transitava in via Marx in sella al suo scooter.

Nello scontro con un'auto (illeso il conducente) è volato per diversi metri, perdendo anche il casco.

L'incidente tratto di via Marx tra il ponte sul torrente Brana e la confluenza con via Selva (prima del cavalcavia sull’A11). Sul posto l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Agliana e la polizia municipale di Montale-Agliana.

Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore nel Pistoiese, dopo quello di venerdì a Gello.