Schianto sulla Montalese, muore dopo tre giorni di agonia. Chi era la vittima

Pistoia, 17 febbraio 2024 – Non ce l’ha fatta . Non è sopravvissuta ai gravissimi traumi riportati in seguito al pauroso impatto di martedì mattina, sulla via Montalese. Valeria Brachi, nata il 5 settembre del 1949 a Prato, è morta all’alba di ieri all’ospedale San Jacopo dove era stata ricoverata in condizioni che erano apparse subito disperate.

Ed è vasto il cordoglio che accompagna la notizia della sua morte in città. Perchè Valeria era una donna molto conosciuta e apprezzata per il suo valore. Abitava in un appartamento sulla via Fiorentina, alle porte della città, tra l’Arca e il Fagiolo. Cinque anni fa aveva perso il marito, Stefano Biagioni, commerciante, e da allora si era ancor più dedicata alle sue figlie, Giulia e Stefania, e all’amatissimo nipotino. Ma Valeria, come ci hanno raccontato i suoi amici, non aveva mai pensato a se stessa. A due esami dalla laurea in architettura aveva lasciato l’università per dedicarsi interamente alla sua famiglia.

Poi, da qualche tempo, aveva scelto di entrare a far parte della grande famiglia della cooperativa sociale "Gli Altri", di Pistoia, dove aveva l’opportunità di star vicino alle persone più fragili nelle innumerevoli attività proposte e mettere a loro disposizione le sue indiscusse qualità umane. "Una donna speciale Valeria", conosciuta anche con il nome di Ambra dalle amiche che la ricordano con dolore e con rimpianto.

La salma è stata nel frattempo trasferita dal San Jacopo all’ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia dove si svolgerà l’autopsia. L’esame è stato disposto dalla Procura della Repubblica che sta dirigendo le indagini della polizia municipale su questa tragedia. Anche dagli esiti dell’autopsia potranno venire risposte utili agli inquirenti per poter ricostruire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto martedì 13 febbraio, alle 8.45 circa sulla via Montalese, all’altezza di Pontenuovo.

Valeria era alla guida della sua Panda e si stava dirigendo alla scuola materna Marino Marini di Pontenuovo per riprendere il nipotino. Era arrivata a pochi metri dalla scuola quando è avvenuto il violentissimo impatto con un’auto che stava percorrendo la stessa strada in direzione opposta e alla cui guida c’era un ventenne, anche lui residente a Pistoia. Il giovane ha riportato ferite lievi ed è stato ricoverato in codice giallo. Valeria è stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco.

Il suo nome si aggiunge alla lunga lista dei morti per incidente sulla via provinciale montalese. L’incidente mortale precedente era avvenuto il 22 maggio del 2021 quando un uomo di 67 anni, Giuseppe Tabino, fu investito mentre attraversava la strada davanti alla sua abitazione a Santomato. Stava andando a portare i cartoni vuoti delle pizze nel cassonetto quando venne travolto da un’auto proveniente da Montale. Secondo il conto del Comitato Civico del Pontenuovo i morti sulla montalese sono in totale 17, un triste conteggio effettuato con il ricorso alle testimonianze e ai ricordi dei residenti. Di incidenti in questi ultimi anni ne sono avvenuti molti anche se non hanno avuto conseguenze così gravi come quelle di marte dì scorso. Nello stesso punto, cioè nei pressi della scuola dell’infanzia, era avvenuto un incidente appena dieci giorni prima, senza feriti gravi ma con l’intervento di tre ambulanze. "Non è possibile assistere a incidenti di questa portata – dice Paolo Bovani del Comitato del Pontenuovo – davanti a una scuola dell’infanzia, frequentata da bambini, genitori e nonni. Noi dei comitati di Santomato, Pontenuovo e Chiesina ci riuniremo per decidere le misure da prendere, ma a questo punto non si può più attendere la progettazione e la realizzazione della nuova strada".