Incidente sul lavoro: cade nel vano ascensore di una villa, è grave

Pistoia, 21 gennaio 2025 – Cade nel vano ascensore di una villa, grave un uomo di 49 anni.

Incidente sul lavoro in via Bolognese a Pistoia. Il 49enne, per cause in corso di accertamento, è caduto nel vano ascensore di una villa, nella quale sembra stesse svolgendo dei lavori, riportando vari traumi su diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dal 118.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Non sarebbe in pericolo di vita.