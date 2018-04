Pistoia, 29 aprile 2018 - Paura a Candeglia, frazione di Pistoia, per l'incidente che ha coinvolto un quindicenne. Il ragazzo è grave dopo essere stato investito da un'auto. Il giovanissimo era in bicicletta. I vigili urbani si occupano di accertare la dinamica dell'incidente. Il ragazzo è stato urtato violentemente e ha anche sbattuto contro il parabrezza dell'auto, una utilitaria bianca, finendo poi privo di conoscenza sull'asfalto. Sono stati i passanti a dare l'allarme al 118, giunto con un'ambulanza in pochi minuti. Immediato il trasferimento del ragazzo all'ospedale di Pistoia.