Pistoia, 3 luglio 2024 – Incidente questa mattina sulla Firenze Mare all’altezza del km 30 tra Montecatini e Pistoia in direzione di Firenze: i vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti per liberare una persona rimasta bloccata in un furgone ribaltato. Sul posto anche Polizia Stradale, personale 118 e personale Società Autostrade.

L’incidente ha provocato anche disagi al traffico con oltre 5 chilometri di coda.