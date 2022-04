Pistoia, auto esce di strada e si ribalta: morto il conducente

Pistoia, 23 aprile 2022 - Tragedia sulla strada del Montalbano, in provincia di Pistoia, dove questa mattina un uomo ha perso la vita in un incidente. Secondo le prime informazioni l'auto è uscita fuori dalla strada Sp9 Montalbano ribaltandosi su un fianco in un terreno.

I vigili del fuoco di Pistoia sono arrivati sul posto intorno alle 10.20 e subito sono intervenuti per liberare il conducente intrappolato nell'abitacolo: le sue condizioni sono apparse gravissime a causa dei traumi riportati. L'uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118 che hanno immediatamente messo in atto le manovre di rianimazione. Purtroppo, vista la gravità del quadro clinico, il medico presente sul posto non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

Notizia in aggiornamento