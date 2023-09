Incidente a Montale: sbanda e danneggia tre vetture, poi si ribalta

Un pauroso incidente che solo per un caso fortunato non ha provocato danni alle persone è accaduto nella tarda serata di domenica scorsa, intorno alle 22.10, in via Sem Benelli facendo risorgere le proteste dei residenti della strada che da tempo lamentano l’eccessivo traffico, la notevole velocità con cui transita una parte dei veicoli e i danneggiamenti alle auto in sosta lungo la carreggiata. L’incidente ha visto coinvolta una sola auto che, provenendo da nord, ha urtato violentemente, per ragioni da accertare, contro tre auto parcheggiate in sosta sul lato destro della strada e si è cappottata finendo sul lato opposto della strada. Tutto questo proprio davanti a una frequentatissima gelateria, a due passi da un passaggio pedonale e nelle vicinanze dell’area verde della Badia. Come ogni sera nella strada c’erano persone a passeggio, un andirivieni sui marciapiedi e sul passaggio pedonale per cui è stato davvero un caso che nessuno sia stato investito dall’auto cappottata e che, oltretutto, nessun veicolo procedesse in senso contrario nel momento dell’incidente. Il rumore ha indotto molte persone delle case vicine ad affacciarsi alle finestre e ai balconi e a scendere in strada. Sul posto si è radunata immediatamente una piccola folla di residenti, vicini e passanti. La persona alla guida dell’auto è uscita dall’abitacolo da un finestrino e non ha riportato ferite. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Montale, un camion e una squadra dei Vigili del Fuoco di Pistoia e una pattuglia dei Carabinieri che hanno identificato il conducente e svolto i controlli e i rilievi del caso. Il traffico su via Sem Benelli è rimasto interrotto per alcune ore. Molto danneggiate le tre auto in sosta investite dal veicolo che ha cappottato.

I residenti di via Sem Benelli lamentano da tempo il volume eccessivo di traffico che deve sopportare la strada da quando, per effetto delle scelte di viabilità comunale, è diventata la principale arteria di collegamento tra la parte nord del comune i collegamenti viari della piana. "Succede purtroppo molte volte – dice un residente – che le auto in sosta vengano danneggiate da veicoli di passaggio, una delle automobili investite in questo incidente era stata da poco riparata per un analogo danneggiamento. Su questa strada è stato riversato troppo traffico e non è adatta a sopportarlo, in più c’è chi viaggia a velocità eccessiva".

Giacomo Bini