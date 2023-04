Inceneritore, via alle proposte C’è l’avviso sulla riconversione

Il Cis spa ha pubblicato l’avviso per la raccolta di proposte: "Per la riconversione eo ammodernamento e successiva gestione dell’impianto di termovalorizzazione di Montale", questa l’espressione utilizzata nel titolo dell’avviso. Gli operatori economici interessati a riconvertire o ammodernare, e poi a gestire l’impianto, hanno tempo fino alle ore 12 del 12 giugno per presentare la loro proposta di "project financing".

Una volta ricevute le proposte saranno i tre Comuni della piana, soci del Cis e proprietari dell’impianto, a decidere se accettare una delle proposte presentate. Il sindaco di Montale Betti ha sempre assicurato che le proposte saranno sottoposte anche a una discussione in consiglio comunale e a un processo partecipativo. L’avviso non prevede alcun impegno in questa fase né per chi propone né per il Cis spa, che potrebbe, in linea di principio, anche non ritenere idonea nessuna delle proposte oppure valutarne una soltanto nel caso fosse l’unica presentata.

Se il Cis ritenesse interessante una delle proposte potrebbe chiedere all’operatore economico anche la presentazione di uno studio di fattibilità che scenda maggiormente nel dettaglio. L’avviso richiede agli operatori proponenti il possesso di requisiti di carattere economico-finanziario, tra i quali aver svolto servizi affini a quello proposto di valore non inferiore al 50% dell’investimento previsto sull’impianto di Montale, e anche requisiti di carattere tecnico-organizzativo, in particolare: "l’esperienza nella gestione di trattamento di rifiuti di potenzialità almeno pari" a quella del termovalorizzatore esistente, vale a dire di 52.000 tonnellate all’anno.

L’avviso contiene poi una condizione relativa al mantenimento dei posti di lavoro sotto forma di "clausola sociale" che impone all’operatore economico proponente di tener conto necessariamente: "Della presenza di personale operante all’interno dell’impianto e prevedere l’applicazione della clausola sociale prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo 50 del 2016 che è volta a promuovere la stabilità occupazionale. L’altro paletto previsto dall’avviso per le proposte da presentare riguarda la quantità di rifiuti da trattare. E’ previsto che nella relazione illustrativa sulla proposta degli interventi da effettuare sull’impianto si consideri che "che la capacità di trattamento non dovrà discostarsi sensibilmente da quella attuale (52.000 ta)".

L’operatore proponente dovrà anche specificare la durata della concessione e il canone annuo che dovrà essere pagato al Cis. L’idea alla base dell’avviso è infatti che il Cis, nel caso ritenga idonea una proposta e proceda con la successiva gara, affidi a un operatore l’area e l’impianto attuali in cambio di un canone e che sia l’operatore a effettuare l’intervento sull’impianto e ad assumersi la gestione.

Giacomo Bini