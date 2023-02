Inceneritore, le condizioni per la vendita di energia

"Gli utili prodotti da Cis non devono essere distribuiti fino a che non saranno chiaramente definiti i tempi di chiusura e riconversione dell’inceneritore e finché non siano state individuate le risorse e il soggetto che provvederà alla riconversione". Lo chiedono, con una mozione da discutere in consiglio comunale, i consiglieri del gruppo Pd-Agliana insieme Massimo Vannuccini (capogruppo), Luisa Tonioni e Stefano Pieri: "In commissione consiliare abbiamo appreso dal presidente di Cis Spa, Edoardo Franceschi, del miglioramento dei conti della società, per il significativo aumento di entrate derivanti dalla vendita di energia elettrica a condizioni particolarmente vantaggiose e insolite, in ragione del prezzo di fornitura dell’energia agli utenti utilizzatori particolarmente elevato. Il significativo accrescimento dell’entrate per Cis, permette non solo di porre in sicurezza il tema del pagamento delle ultime rate dei mutui, ma determina anche la possibilità di distribuire ai tre Comuni soci, Montale, Agliana e Quarrata, utili da applicare ai bilanci. Il sindaco di Agliana ha espresso, proprio in commissione, la sua posizione favorevole alla distribuzione degli utili ai tre Comuni". Vannuccini, Tonioni e Pieri rilevano che l’obiettivo della chiusura dell’impianto di via Tobagi e della sua riconversione resta complesso: "Tutte le risorse finanziarie prodotte dall’inceneritore devono essere destinate alla copertura dei debiti, agli eventuali interventi di bonifica e alla riconversione". Chiedono al sindaco e alla giunta l’impegno ad assumere in tutte le sedi utili, in particolare in assemblea Cis, la posizione: "Della non distribuzione degli utili prodotti dalla società, come la vendita di energia fino a che non saranno chiaramente definiti, con gli atti necessari, i tempi della chiusura e riconversione dell’impianto".

Piera Salvi