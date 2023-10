Inceneritore e discarica. Appuntamenti decisivi nel mese di novembre

Si prospetta un mese di novembre decisivo per il futuro dell’inceneritore montalese e della discarica del Cassero a Serravalle Pistoiese. Dopo i passaggi nelle due commissioni consiliari di Montale e di Agliana la discussione sul futuro del termovalorizzaore approderà nel consiglio comunale di Montale il prossimo giovedì 2 novembre, alle ore 21, nella sala della Smilea. Sarà un consiglio straordinario richiesto dai gruppi di opposizione del Centrodestra e di Insieme per Montale, che hanno proposto quattro punti all’ordine del giorno riguardanti il termovalorizzatore di via Tobagi più altre due mozioni, una per ciascun gruppo, di richiesta di dimissioni del presidente della commissione ambiente Adriano Borchi. I punti riferiti all’inceneritore hanno tutti un indirizzo univoco: confermare le precedenti delibere sulla chiusura dell’impianto e impedire che se ne prolunghi l’attività anche con l’ammodernamento prospettato in due delle tre proposte presentate al Cis. In particolare al primo punto le opposizioni propongono la conferma della deliberazione n° 65 del 2 agosto 2018, approvata all’unanimità, che aveva come oggetto la "manifestazione di volontà di chiusura dell’impianto di termovalorizzazione di Montale entro il 31122023". Gli altri tre punti ruotano tutti intorno allo stesso leit-motiv. La richiesta del consiglio straordinario era stata avanzata prima della presentazione pubblica nelle commissioni ambiente delle tre proposte sul futuro dell’impianto avanzate in risposta all’avviso di manifestazione di interesse emesso dal Cis spa. Due proposte, quelle di Ladurner e di Alia-Hera puntano all’ammodernamento mentre una, quella di Iren Ambiente, punta a creare un impianto per il trattamento dei fanghi civili. I consiglieri di opposizione continuano a lamentare di non aver ancora ricevuto la documentazione completa riguardante le tre proposte, l’amministratore unico Edoardo Franceschi ha precisato nel suo intervento nelle due commissioni ambiente che il Cis sta rispettando i tempi sulle richieste degli atti e le invierà ai richiedenti quando avrà l’assenso delle tre società che hanno fatto le proposte.

Quanto alla discarica di Serravalle Pistoiese, il sopralluogo aperto alla cittadinanza, fissato inizialmente per lo scorso 16 ottobre è stato spostato a data da destinarsi. In attesa di eventuali novità, l’attenzione andrà quindi alla prossima Conferenza dei Servizi, che dovrebbe tenersi nella seconda metà di novembre. Il sito di Fosso del Cassero è tornato nelle scorse settimane al centro del dibattito politico. Dopo il "no" opposto dal consiglio comunale dinanzi all’eventualità che il nuovo Piano regionale dei rifiuti preveda il conferimento di rifiuti solidi urbani anche all’interno del sito in questione, sembra essere tornata una situazione di relativa calma. Il Comitato cittadino della discarica del Cassero aveva caldeggiato la possibilità di una nuova visita all’impianto nel corso della quale i cittadini interessati avrebbero potuto osservare il sito accompagnati dai tecnici di Herambiente, ma il maltempo si è messo di traverso. Ecco quindi che, salvo eventuali interrogazioni in consiglio, nuovi sviluppi potrebbero esserci dal 21 novembre prossimo, quando dovrebbe tenersi il secondo incontro fra Comune, Regione e gestore. L’oggetto della Conferenza era la richiesta di Herambiente di portare la capienza della discarica a 3.392.500 metri cubi, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi: si tratterebbe di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato l’opportunità di poter contare su ulteriori metri cubi (allora non rilevati). E anche in questo caso il consiglio comunale si era espresso negativamente, davanti alla prospettiva sollevata.

Giacomo Bini

Giovanni Fiorentino