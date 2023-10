Inceneritore, ancora bufera. Commissione ambiente : "Il presidente Borchi si dimetta"

Continua la discussione sul futuro dell’inceneritore. Oggi, martedì 24, alle ore 18, si riunisce la commissione consiliare ambiente di Agliana. All’ordine del giorno le tre proposte sull’impianto di via Tobagi: due di ammodernamento presentate da Alia-Hera e da Ladurner e una di riconversione in un impianto per i fanghi civili presentata da Iren Ambiente. Sarà presente l’amministratore unico del Cis spa Edoardo Franceschi (nella foto) e sono stati invitati i rappresentanti delle tre società. La presidente della Commissione Francesca Biagioni assicura che fornirà ai consiglieri la documentazione sulle tre proposte non appena ne verrà in possesso. Già nella analoga commissione del Comune di Montale del 18 scorso Franceschi aveva fatto presente che per consegnare i documenti avrebbe dovuto avere prima il consenso delle tre società. Intanto a Montale si terrà il 2 novembre alle ore 21 il consiglio comunale straordinario chiesto dai due gruppi di opposizione Centrodestra e Insieme per Montale: all’ordine del giorno la conferma della delibera consiliare del 2018 sulla chiusura e riconversione dell’impianto di via Tobagi. I due gruppi hanno anche chiesto, con due mozioni distinte, le dimissioni del presidente della commissione ambiente Adriano Borchi per il modo in cui ha convocato e condotto la riunione del 18. A Borchi viene rimproverato soprattutto di non essersi sufficientemente attivato per fornire ai consiglieri la documentazione sulle tre proposte presentate sulla riconversione e sull’ammodernamento del termovalorizzatore. Inoltre la capogruppo di Insieme per Montale Barbara Innocenti, docente universitaria, aveva fatto presente di avere impegni di lavoro non rimandabili nell’orario di convocazione della commissione, alle ore 18, e aveva chiesto di spostarla in orario serale anche per favorire una maggiore partecipazione dei cittadini. Tale richiesta non è stata accolta e Innocenti definisce "superficiale e fuori luogo" la risposta di Borchi che aveva confermato l’orario pomeridiano sostenendo che lo riteneva "consono per la partecipazione di tutti con un piccolo sforzo" e che consentiva l’intervento di soggetti esterni, come i rappresentanti delle tre società. Nella mozione del centrodestra invece si sottolinea che: "In sede di discussione il presidente ha dimostrato di non essere in grado di gestire il dibattito e ha permesso sia che il pubblico tacitasse un intervento di un consigliere, sia che un componente la commissione non potesse fare le proprie domande al momento ritenuto opportuno".

Giacomo Bini