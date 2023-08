Esce dal mare e spegne un incendio. Fiamme in una villetta sulla spiaggia di Pratoranieri

Montale (Pistoia), 23 agosto 2023 – Pantaleo Salvatore, montalese agente della Polizia Penitenziaria, era in vacanza e stava facendo il bagno in mare a Pratorenieri vicino a Follonica, quando si è accorto dello scoppio di un incendio in una villetta vicina, è uscito dall’acqua, è accorso sul posto e insieme ad altri quattro bagnanti si è adoperato per spegnere l’incendio prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco impedendo che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. In ciabatte e in costume da bagno, insieme ad altre quattro persone, Pantaleo ha usato l’acqua delle sistole delle case vicine e tre estintori per debellare il fuoco scoppiato, sembra a causa di un corto circuito, nella veranda di una villetta. Per fortuna in casa non c’era nessuno, ma le fiamme avevano già investito la facciata della abitazione e minacciavano seriamente di estendersi alle altre villette a schiera vicine.

Il fatto è accaduto domenica scorsa intorno alle 18,30 circa e solo alle 20 Pantaleo è tornato a casa, sporco di fuliggine ma soddisfatto per la gratitudine dei vicini.

"Stavo facendo il bagno in mare con altri amici – racconta Pantaleo Salvatore – quando ho sentito un odore di plastica bruciata e ho avvertito gli altri che secondo me poteva essere un incendio. All’inizio gli altri pensavano scherzassi ma poi abbiamo udito una esplosione che veniva dalla strada litoranea, siamo usciti dall’acqua e siamo accorsi verso il luogo da cui proveniva il rumore dello scoppio. Mentre correvamo, per circa duecento metri, abbiamo sentito un secondo scoppio ancora più grande probabilmente quello della caldaia e si è alzata una colonna di fumo nero. Quando siamo arrivati davanti alla villetta le fiamme erano alte e a quel punto non ho esitato e ho scavalcato la recinzione della villetta, malgrado i miei amici e le altre persone accorse sul posto mi invitassero a non correre rischi. Con altre quattro persone abbiamo iniziato a gettare acqua sulle fiamme usando le sistole delle cannelle a cui potevamo arrivare. In quel momento non potevamo nemmeno sapere se nella casa ci fossero o meno delle persone. Qualcuno ci ha portato degli estintori, tre in tutto, e le abbiamo usati per contenere l’incendio che aveva divorato le sedie in plastica, i tavoli e tutto quello che c’era nella veranda e stava investendo il resto della casa. Intorno a noi – continua nel suo racconto Pantaleo Salvatore – sentivamo le grida della gente intorno a noi ma non ce ne siamo curati, per me e per gli altri in quel momento c’era solo l’impegno di fermare le fiamme. A poco a poco siamo riusciti a ridurre e a spegnere le fiamme, poi sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno preso il controllo della situazione e hanno messo in sicurezza l’area. Non so quanto è durato, so solo che sono tornato a casa alle 20 ancora in ciabatte e in costume e sporco di fuliggine".

L’agente di Polizia Penitenziaria di Montale spiega così il suo gesto: "Quando capitano queste cose non si sta lì a pensare – dice – ti viene l’adrenalina e ci si impegna al massimo per dare un aiuto". Non è la pr ima volta che l’agente Pantaleo Salvatore si rende protagonista di un gesto di civismo e di generosità. Nel 2012, mentre era in servizio alla Casa Circondariale della Dogaia a Prato, saltò la recinzione dell’istituto per andare a fermare un’aggressione ai danni di un anziano che si stava svolgendo in un giardino confinante. Per quel gesto ricevette anche una Lode Ministeriale. A quell’epoca Salvatore era consigliere comunale di Montale nelle file del centrodestra, tutt’ora è un esponente di Fratelli d’Italia e si interessa in particolare dei problemi della sicurezza. Da ieri ha finito le vacanze ed è tornato nel suo posto di lavoro. "La ricompensa più grande – dice – è il grazie del proprietario della casa vicina a quella andata a fuoco".