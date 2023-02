Incendio nella comunità: nessuna responsabilità

Nessuna responsabilità sarebbe stata evidenziata nelle condotte degli operatori della comunità di recupero per ragazzi con problemi di tossicodipendenza di Masotti, dove lunedì scorso è scoppiato l’incendio che ha devastato il piano superiore della casa famiglia. Il caso sarà dunque archiviato dalla Procura che in base alla relazione svolta dai vigili del fuoco e carabinieri non ha ravvisato nella tragedia profili di responsabilità né da parte degli operatori della struttura, né da parte di altri ospiti. Gli altri otto ragazzi ospiti della struttura che è sotto la direzione della Fondazione Sant’Atto, sono stati tutti trasferiti in una residenza che si trova a Larciano. Nessuno di loro, fortunatamente, è rimasto ferito nell’incendio. Le fiamme, infatti, si sono sviluppate al piano superiore dove si trovano le camere e dove la ragazza ospite da un mese si sarebbe recata per poi compiere il gesto: dando fuoco agli indumenti contenuti nell’armadio di una delle camere dei ragazzi. Probabilmente, la ragazza, 17 anni, avrebbe anche tentato di allontanarsi, ma poi il fumo e le esalazioni le hanno fatto perdere i sensi. Ricoverata subito all’ospedale San Jacopo per la terribile intossicazione, è rimasta in terapia intensiva finché mercoledì è deceduta.

Ancora sotto choc gli ospiti e gli operatori della comunità di Masotti. Dall’ultimo sopralluogo, svolto dai vigili del fuoco, sembra che i danni alla struttura siano ingenti. In pratica, le fiamme hanno danneggiato tutto l’intonaco interno e si tratta di un danni strutturale, dunque i lavori potrebbero richiedere diversi mesi, prima che la sede della comunità possa di nuovo tornare agibile.

M.V.