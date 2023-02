Il furgone andato a fuoco in autostrada A11 (Foto vigili del fuoco)

Pistoia, 18 febbraio 2023 – Un furgone è andato a fuoco oggi in autostrada A11. Il mezzo è andato in fiamme in una corsia dell’autostrada, in direzione Firenze, all’altezza di San Pierino Casa al Vescovo.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Pistoia per spegnere le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.