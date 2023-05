Incendio del Cassero, il vento la causa di propagazione delle fiamme

E’ ripreso ieri mattina, in San Mercuriale, davanti al giudice Paolo Fontana, pubblico ministero Luigi Boccia (ieri sostituito in aula dal pm Giuseppe Grieco), il processo per il rogo della discarica del Cassero avvenuto il 4 luglio del 2016. Ieri mattina è stato ascoltato uno dei consulenti della difesa, l’ingegner Fascina. Una lunga deposizione la sua, nella quale il tecnico ha spiegato che non sarebbe possibile indicare in maniera inequivocabile la causa dell’incendio. Diverse, dunque, sarebbero, le possibili cause dell’innesco. Come i fuochi fatui, oppure la incopatibilità tra le tipologie di rifiuti, ovvero la presenza di alcune tipologie di rifiuti. Quanto alla modalità di rapida propagazione delle fiamme, secondo il consulente della Procura, sarebbe da attribuirsi principalmente al vento. Le fiamme, lo ricordiamo, partite dal sito dove bruciarono rifiuti speciali e pneumatici, sprigionarono una nube che per giorni si propagò sulle zone circostanti, gettando nella paura i residenti. Due gli imputati: Alfio Fedi, all’epoca presidente del Cda di Pistoiambiente (oggi Lithos Investimenti Srl) che gestiva la discarica, difeso dall’avvocato Andrea Niccolai, e Michele Menichetti, l’allora direttore tecnico della discarica, difeso dall’avvocato Fabio Celli. Le accuse: incendio colposo e violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione unica ambientale. Sono parte civile: il Comune di Serravalle con l’avvocato Lorenzo Magrini, alcuni privati cittadini, con gli avvocati Floriana Cepele e Mauro Giaquinto. Responsabili civili Lithos Investimenti, con l’avvocato Stefano del Corso e Hera Ambiente, con l’avvocato Guido Camera. All’origine dell’incendio, ci sarebbe un’alta concentrazione di idrocarburi pesanti nei rifiuti conferiti, che, secondo la procura, per questo motivo non avrebbero dovuto essere smaltiti nella discarica. Analisi incomplete e una classificazione sbagliata avrebbero accompagnato i carichi erroneamente identificati come non pericolosi.

"L’apporto del consulente della Procura – ha commentato l’avvocato Andrea Niccolai – si può dire che sia stato inconsistente, dal momento che non ha saputo indicare nessuna causa dell’innesco". Il processo riprende lunedì 15 maggio.