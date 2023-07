Auto prende fuoco durante la marcia, bosco a rischio incendio

Pistoia, 15 luglio 2023 – Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Pistoia ha evitato che le fiamme attaccassero il bosco. E’ successo in Valdibure dove un’auto in transito ha preso fuoco in direzione Acquerino, i Cigni.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'auto e scongiurare che le fiamme mandassero a fuoco il bosco nelle vicinanze.