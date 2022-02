Pistoia, incendio di un mezzo in autostrada e lunghe code

Pistoia, 20 febbraio 2022 - Incendio di un'auto all'altezza di Serravalle, in provincia di Pistoia, sul tratto autostradale della Firenze-Mare. Non risultano feriti ma tanta paura per l'auto che si è incendiata. Gli occupanti sono scesi in tempo e non hanno potuto far altro che assistere impotenti al rogo. Immediato l'allarme lanciato ai vigili del fuoco, arrivati con una squadra. L'incendio si è verificato in direzione Firenze. Diversi disagi per il traffico. L'incendio è accaduto intorno alle 17, in un momento in cui molti stavano rientrando verso l'interno dal mare. Si sono verificate dunque lunghe code.