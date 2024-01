Incendio agli ex Macelli. A fuoco materassi a terra. Ma non ci sono stati feriti

Il fumo alto che usciva dai locali, nonostante la pioggia incessante. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, intorno alle 17 in via dell’Annona: un incendio si è sviluppato all’interno dei locali degli ex Macelli. Sul posto sono subito intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Pistoia, la polizia municipale e il personale della Protezione civile. Nonostante il fumo alto, i pompieri sono riusciti ad accedere all’interno dell’ex magazzino, ora in disuso, dove hanno individuato l’origine del rogo e sono riusciti a spegnerlo. L’incendio è stato domato in poco tempo, ma le operazioni si sono prolungate fino alle 19, anche per l’alta concentrazione di fumo che aveva pervaso tutte le stanze e rendeva pericoloso l’accesso. All’interno non c’era nessuno al momento dell’incendio. Ma, a prendere fuoco sono stati materassi e brandine abbandonate, probabilmente oggetti usati da persone che in questi giorni hanno usato i locali come ricovero di fortuna.

"L’incendio è stato domato in poco tempo – spiega l’assessore Alessandro Sabella, che è intervenuto insieme al personale della Protezione civile - Da quello che abbiamo saputo, a bruciare sono stati alcuni materassi, segno che qualcuno è riuscito ad entrare nell’ex magazzino che è chiuso all’esterno, e vi ha trovato riparo in questi giorni. Fortunatamente al momento dell’innesco non c’era nessuno all’interno dei locali, e non ci sono feriti. Ma siamo sicuri che il magazzino fosse chiuso dal cancello". Oltre ai materassi, ad andare a fuoco è stato diverso materiale in disuso che si trovava nell’ex magazzino.