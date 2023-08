Incarichi ai docenti Giorni cruciali Algoritmo all’opera per 1.500 posti

Conto alla rovescia per il tanto sospirato incarico annuale. I docenti precari della provincia di Pistoia si preparano alla settimana più calda dell’anno, la prossima, quando l’algoritmo del Ministero dell’Istruzione e del Merito si attiverà per assegnare il primo giro di nomine sui posti vacanti nelle scuole.

Come ogni anno a Pistoia, la parte da leone la faranno gli insegnanti di sostegno. Centinaia quelli che mancano all’appello per completare gli organici. Sono infatti 850, per tutti gli ordini di scuola, i bambini scoperti che hanno bisogno dell’insegnante che li guidi per tutto l’anno scolastico.

Almeno 500 invece le cattedre scoperte per materie e posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primarie. E così a trovare il posto almeno fino al 30 giugno saranno più di 1500 docenti.

A Pistoia il primo turno di nomina dovrebbe esserci il 25 agosto. Si tratta di incarichi annuali per tutti gli aspiranti che hanno presentato apposita domanda entro il 31 luglio.

Ma come funziona l’algoritmo? In pratica il sistema informatico in utilizzo presso gli Uffici Scolastici "incrocia la domanda presentata dal docente, e le relative scelte effettuate, con i posti disponibili in quel turno di nomina".

Secondo i piani ministeriali, le nomine dovrebbero iniziare in questo periodo, quindi nell’ultima parte del mese. Ciò consentirà ai dirigenti scolastici di avere organici al completo già dal prossimo 1 settembre, quando inizierà formalmente l’anno scolastico per tutti gli insegnanti.

Questa anticipazione dei tempi è ormai in vigore da anni e ha consentito, in epoca covid, di avere personale a sufficienza per gestire l’emergenza sanitaria e parallelamente la scuola in presenza.

Non resta che aspettare ancora qualche giorno quindi, per capire il destino di centinaia di insegnanti pistoiesi che come ogni anno sperano di poter lavorare nel mondo della scuola.

"Finora sono stati coperti solo un terzo dei posti di insegnamento necessari nelle scuole pistoiesi", denunciavano nei giorni scorsi i sindacati nostrani, snocciolando i numeri di un agosto più difficile che mai per i docenti ma anche per i collaboratori degli istituti di ogni ordine e grado.

E oltre al disagio, c’è anche la beffa per molti dei precari che quest’anno si vedranno finalmente stabilizzati, dal momento che sono molti quelli che dovranno cambiare provincia o addirittura regione per ottenere l’agognato posti fisso. Infine, c’è il problema dei collaboratori scolastici la cui presenza è necessaria per a garantire l’operatività dei laboratori didattici per tutte le scuole che li prevedono.

M.M.