Inaugurazione stagione eventi all'Orto Botanico di Abetone, degustazioni e visite guidate

Si inaugura oggi la stagione degli appuntamenti organizzati nell’orto botanico di Abetone. Per l’apertura, è stato organizzata una giornata di incontri e di degustazione di prodotti tipici della montagna. Si parte alle 15,30 con i saluti degli organizzatori: la cerimonia si svolgerà nel polo didattico di Fontana Vaccaia (in via Brennero, 49). Alle 17,30, visita organizzata all’orto Botanico di Abetone tutti insieme per la merenda che sarà offerta dall’azienda agricola di Abetone "Il Baggiolo". Per informazioni: www.ecomuseopt.it o telefonando al numero verde 800 974102.