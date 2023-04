Inaugurazione del Doblò Oggi la festa

Tutto è pronto per la cerimonia di oggi, sabato 15 aprile, che si svolgerà alle ore 16, nella sede della sezione della Misericordia di Lizzano Pistoiese, in via Aldo Moro 132. Qui sarà inaugurato un nuovo Doblò attrezzato per il trasporto delle persone disabili. Il nuovo mezzo è dotato di tutte le necessarie attrezzature per consentire un trasporto confortevole e sicuro. I sostegni economici necessari all’acquisto del mezzo, vengono dal determinante contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che la Misericordia vuole ringraziare pubblicamente. Inoltre, un particolare pensiero di gratitudine va a tutti i volontari e le volontarie dell’Associazione che con il loro contributo di tempo, rendono possibile il mantenimento dei servizi svolti dalla sezione di Lizzano Pistoiese. É un dato oramai accertato, che le associazioni di volontariato soffrano di una mancanza di persone disposte a donare il loro tempo libero da dedicare agli altri, quindi, quando ci sono, è giusto ringraziarli e fare festa, come in questa occasione. All’inaugurazione del mezzo, sono invitati tutti i cittadini. Andrea Nannini