Inaugurata Mostra su Veicoli Urbani degli USA a Pistoia

Sarà inaugurata questo pomeriggio, alle 18, la mostra ospitata dalla Biblioteca San Giorgio, in collaborazione con YouLab Pistoia, dal titolo "Studi di stile di veicoli urbani per gli USA". Si tratta di ventotto disegni di stile realizzati tra il 1975 e il 2000 dal Team Pininfarina per AnsaldoBreda e relativi al materiale rotabile prodotto per varie città degli Stati Uniti d’America. A questa, da venerdì 14 luglio - con inaugurazione alle 18 -, si accompagna una seconda mostra, "Studi di stile per l’ETR500", che sarà presente nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale fino al 12 agosto, mostrando i disegni della progettazione del primo treno ad alta velocità, l’ETR500.