Inaugurata Mostra Documentaria su Giacomo Puccini a Pistoia

Lettere autografe, ritratti, materiale a stampa e pezzi attinti dai piccoli grandi patrimoni custoditi dalle famiglie, tutto per raccontare sotto aspetti anche inediti in vista del primo centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, previsto nel 2024. Sarà la Sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana ad accogliere da oggi con inaugurazione alle 11.30 la mostra documentaria dal titolo "La famiglia Del Carlo e Giacomo Puccini: i carteggi del compositore lucchese" curata da Alberto Coco, responsabile delle collezioni librarie e dell’archivio della Biblioteca dei Domenicani di Pistoia; Michela Del Carlo, coordinatrice per il Comitato provinciale AGeSC di Lucca del progetto educativo e culturale dedicato al Fondo Del Carlo-Puccini e Francesca Rafanelli, storica dell’arte. Molti dei pezzi in mostra sono conservati nella biblioteca pistoiese, mentre la restante parte, a testimonianza del Risorgimento italiano, provengono dalle carte della famiglia Del Carlo di Lucca, di cui faceva parte Massimo, cognato di Giacomo Puccini e marito della sorella Otilia. All’inaugurazione parteciperanno Benedetta Menichelli, assessore alla cultura, la dirigente del servizio cultura Maria Stella Rasetti e Renzo Zagnoni, presidente del Gruppo di Studi Alta Valle del Reno. Questa mattina sarà proiettato un video-documentario inedito dedicato al Fondo Del Carlo-Puccini con il Comitato provinciale AGeSC di Lucca. www.forteguerriana.comune.pistoia.it, 0573.371452.