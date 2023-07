In visita alla discarica del Cassero Il primo sopralluogo per i cittadini

Fra poco più di una decina di giorni (il 17 luglio, per l’esattezza) verrà organizzato il primo dei sopralluoghi annunciati in consiglio comunale per dare modo ai cittadini di visionare il sito della discarica del Cassero. Intanto le schermaglie fra maggioranza e opposizione continuano, con il Pd che ha rivendicato la paternità dell’ordine del giorno approvato all’unanimità (dopo gli emendamenti), contro l’ipotesi di un aumento della volumetria della discarica. Questi gli ultimi sviluppi su un argomento che continua a tenere banco. Nelle scorse settimane era stata ufficializzata la richiesta di Herambiente alla Regione Toscana di portare la capienza della discarica a 3.392.500 metri cubi, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi: si tratterebbe di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato la possibilità di poter contare su ulteriori metri cubi, allora non rilevati, senza dover espandere il sito. Il consiglio si è detto contrario a quest’opzione, votando per mantenere l’attuale capienza di 3.010.000 metri cubi. E nei giorni scorsi, i "dem" non hanno risparmiato una stoccata al vicesindaco Federico Gorbi, il quale avrebbe a loro dire posto troppo l’accento sul ruolo decisivo dell’amministrazione sull’ordine del giorno approvato. "E’ un’iniziativa nel nostro gruppo consiliare – è la posizione dei "dem" – siamo soddisfatti dell’esito della nostra proposta, che mirava a porre un veto chiaro e trasversale a quanto prospettato".

Gorbi ha ricordato il vincolo urbanistico voluto dall’amministrazione sui terreni adiacenti alla discarica per scongiurare il rischio di futuri ampliamenti. E non ha risparmiato un attacco al Pd regionale: a suo avviso, la Regione starebbe pensando anche di destinare il 40% della discarica a rifiuti solidi urbani. Se la discussione promette di proseguire ancora a lungo, il prossimo 17 luglio i residenti avranno intanto la possibilità di visionare la discarica del Cassero insieme ai tecnici di Hera: è un progetto annunciato tempo fa dal Comitato per tranquillizzare la cittadinanza. "Volevamo prevedere il primo sopralluogo prima di agosto, per un gruppo di 25- 30 persone – ha spiegato Francesco Romagnoli, presidente del Comitato cittadino per la discarica del Cassero – per poi programmare le prossime visite, anche in base alle richieste che arriveranno. A brevissimo apriremo un portale web per potersi prenotare".

Giovanni Fiorentino