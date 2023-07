IN VIA GORIZIA 122

Stasera nuovo appuntamento della rassegna "Estate in Galleria", tradizionale calendario che la Galleria Vannucci di via Gorizia 122 propone per regalare al pubblico serate trasversali all’insegna dell’arte e della condivisione. Quest’anno il progetto che raccoglie le serate s’intitola "Latte versato" ed è a cura di Mirco Marino. In particolare nella serata di giovedì sarà possibile visitare la mostra "Io e te, alla fine" di Chiara Ventura allestita nella project room della Galleria, alla quale seguirà il dj-set plurale con Chiara Ventura, Giulio Ancora e Leonardo Avesani con la presentazione del loro nuovo progetto musicale. Primo step alle 20, secondo alle 21.30.