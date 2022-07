"In Versilia contro un incendio terribile"

"Paura? Certo che abbiamo paura. Panico, mai. Ogni pompiere deve avere dentro di sé la giusta dose di timore, inteso come riflessione e analisi del rischio. Altrimenti ci si espone a pericoli troppo elevati". A parlare è Marco Della Felice, capo reparto e capo partenza dei vigili del fuoco del distaccamento di Pescia, intervenuto martedì sul maxi incendio che sta divorando le colline di Massarosa.

Un rogo terribile…

"Sì, terribile è la parola giusta. E molto difficile da domare".

Perché?

"Per via della conformazione del territorio: un’area difficilmente accessibile coi mezzi di terra, ma allo stesso tempo molto antropizzata. Ecco perché i mezzi aerei sono necessari". Quando è stato allertato il comando di Pistoia?

"Fin dalle prime ore, già lunedì notte. Trattandosi di comando limitrofo all’area dell’incendio è normale che siamo stati tra i primi a muoverci. Poi, col passare delle ore, sono arrivati rinforzi non solo da altre province, ma anche da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna".

Lei quando è partito?

"Martedì mattina. Abbiamo dato il cambio ai colleghi della notte e siamo rimasti per tutto il giorno, oltre mezzanotte".

Come funziona in questi casi? Vengono mobilitate squadre aggiuntive?

"Si cerca di richiamare in servizio il personale o di anticipare i cambi. Ma in estate non è così semplice. E poi bisogna comunque garantire la copertura del nostro territorio. Per questo motivo, a prescindere da quel che succede fuori dall’area di nostra competenza, dobbiamo sempre lasciare di presidio una squadra per la piana pistoiese e una per la Valdinievole".

In quanti vi siete mossi, l’altra mattina?

"In cinque, con due mezzi: un’Aps (auto pompa serbatoio, ndr) e un mezzo leggero".

Quanto è importante in questi casi il lavoro di squadra?

"E’ fondamentale: arrivati sul posto ognuno ha un suo compito ben preciso. Sono grato alla squadra perché abbiamo vissuto momenti molto difficili, superati grazie all’apporto di tutti". Difficili quanto?

"Parecchio, con un livello di pericolosità molto alto. Pensi che a un certo punto siamo rimasti chiusi in una gola e l’intervento dall’alto è stato provvidenziale. Il vento cambiava continuamente direzione e questo può far sì che in meno di dieci minuti lo scenario muti in maniera radicale. Di conseguenza anche la nostra strategia deve poter essere cambiata velocemente".

In questo caso su cosa stavate lavorando?

"L’obiettivo era quello di salvaguardare tre abitazioni, accerchiate dal fronte dell’incendio. Il supporto dell’elicottero, lo ripeto, è stato fondamentale per aiutarci".

In caso di roghi di queste dimensioni sono tante le strutture che intervengono per lo spegnimento: dal volontariato agli operai forestali. A chi spetta il coordinamento?

"La competenza sugli incendi boschivi è regionale e demandata al sistema dell’antincendio boschivo, che riunisce tante realtà diverse. Quando però viene messa a rischio la salvaguardia di persone, animali e beni allora interviene il corpo del vigili del fuoco. In questi casi ci troviamo davanti a un ‘incendio d’interfaccia’, che comporta appunto la necessità per le varie strutture di interfacciarsi. Sotto il coordinamento dei vigili del fuoco".

Davide Costa