In vacanza a Pistoia per spacciare: arrestato a Rimini

"Da Pistoia in vacanza a Rimini – secondo l’accusa – per spacciare in spiaggia e ripagarsi l’hotel": arrestato dalla squadra mobile della polizia di Rimini. Il 27enne, impiegato in un’azienda di un grande nome della moda italiana, è stato colto sul fatto nella notte della vigilia di Ferragosto mentre tentava di allontanarsi dalla zona dei controlli. Una volta fermato – secondo quanto riferito ieri dall’Ansa – sarebbe stato trovato in possesso di 118 pasticche di ecstasy e 7 dosi di ketamina, la sostanza anestetica "dissociativa" perché causa uno stato catalettico amnesia ed analgesia, ma senza perdita di coscienza. Nella perquisizione nella sua camera di hotel, dove era in vacanza con la fidanzata e un’amica, gli agenti avrebbero trovato altre tre pasticche di ecstasy e un’ulteriore dose di ketamina, più 12 grammi di hashish. Il giovane aveva anche 660 euro in contanti. Arrestato martedì mattina, difeso dall’avvocato Marco Angelini, è comparso davanti al giudice Alessandro Capodimonte che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7 del mattino.