Gabriele Galligani

La nostra società , è risaputo, sta viaggiando a velocità sconosciute fino al secolo scorso. Tutti i settori subiscono modifiche repentine. E’ chiaro che nella fase dello sviluppo riuscire a tenere il passo è fondamentale, specialmente in un mondo sempre più globalizzato, dove magari i "competitors" per la produzione delle rose, tanto per fare un esempio banale, non sono più in un’altra regione, ma in Kenia. In questa ottica è chiaro che l’attore principale è il singolo imprenditore e la sua capacità di adattarsi ai tempi che cambiano. Ma anche gli enti pubblici, dal Comune fino allo Stato, passando per la Regione, devono offrire supporto.