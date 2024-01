"In tutti i sensi" contro l’Alzheimer. Cronaca di un esperimento riuscito

Si è svolto ieri pomeriggio con una bella festa al circolo Arci di Bottegone l’evento conclusivo del Progetto "In tutti i sensi" realizzato durante il 2023 con il contributo di Fondazione Caript-Bando Socialmente 2022 e che è stato sostenuto anche dal Comune di Quarrata. Nato da una coprogettazione tra la Cooperativa Sociale di Quarrata L’Orizzonte e Aima Pistoia (Associazione italiana malattia Alzheimer), il progetto ha avuto come obiettivo principale far interagire una ventina di anziani fragili e giovani seguiti dai servizi domiciliari della Cooperativa L’Orizzonte e residenti nel Comune di Quarrata, attraverso una serie di laboratori guidati da esperti: cucina, musica, fotografia, pet therapy, orto in terrazzo, yoga e passeggiate. "Esperienze che hanno al centro l’uso e lo stimolo dei 5 sensi – ha spiegato Cristina Gori presidente di L’Orizzonte – una ricchezza e un ventaglio di opportunità che sono state belle anche per noi che abbiamo condiviso i laboratori con loro". Le varie attività di tutto lo scorso anno sono state documentate con foto e video, proiettati ieri durante la festa, nei locali concessi dal circolo Arci dove si sono svolti anche la maggior parte dei laboratori. "Insieme ai 5 sensi, abbiamo aggiunto un sesto senso: il benessere – ha raccontato Giovanna Mazzanti, presidente di Aima – quel fare bene al cuore che è importante per le persone affette da Alzheimer e che ha una ricaduta positiva anche per i loro familiari". Alla festa sono intervenute Paola Bellandi per la Fondazione Caript e l’assessore del Comune di Quarrata Anna Maria Turetti.

"Un progetto che si inserisce sulla scia del precedente “Argento attivo“ che era rivolto solo agli anziani – ha commentato Turetti – questa volta con un riscontro ancor più positivo: anziani e giovani hanno passato del tempo insieme all’insegna delle buone pratiche, evoluzione di ciò che la società ci chiede. Questa buona riuscita ci spingerà a cercare di proseguire su questa strada". E’ stata centrale nella co-progettazione e nell’attività, la presenza della psicologa Ilaria Gori.

Daniela Gori