In trecento alla "Cogis". Una sfida in nome di Giak

"Siamo felici della risposta positiva data da appassionati e cittadini in generale, in termini di partecipazione. Questa "maratonina" vuole sottolineare come ogni attività sportiva presupponga impegno, rigore, costanza in allenamento, sacrificio e umiltà. Doti che mio figlio aveva mostrato in più occasioni, nel corso della sua carriera". Gennaro Di Napoli ha così commentato la terza edizione della "Maratonina Giak Nuotatore Volante", dedicata al figlio Giacomo Di Napoli. Una manifestazione di beneficenza andata in scena ieri alla piscina di Montale, che nei mesi scorsi è stata intitolata proprio al giovane aglianese scomparso lo scorso anno. "Giak" era del resto uno dei nuotatori di punta della Cogis, capace di vincere medaglie esattamente come nel volo su aliante che costituiva la sua passione. Tanti gli atleti (molti dei quali giovanissimi) e gli ex-nuotatori che si sono cimentati nella sfida: previa donazione, i partecipanti hanno avuto la possibilità di cimentarsi in una vera e propria maratona di nuoto, svoltasi dalle 9 alle 17 con entrata ed uscita libera.

E circa 300 persone sono scese in vasca nell’arco della giornata, a riprova di quanto Di Napoli sia rimasto nel cuore dei montalesi (e non solo). Per una duplice buona causa: ricordare Giak e dare un contributo ad un territorio messo a dura prova dagli eventi atmosferici delle ultime settimane, visto che la cifra raccolta dall’Associazione Giak Nuotatore Volante per la Maratonina (il cui importo verrà reso noto a breve) verrà devoluta agli alluvionati.

"Ringrazio Cogis e la famiglia Di Napoli per questa iniziativa, in un momento delicato per Montale – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Alessio Guazzini – Giacomo era un ragazzo di sani valori e principi. Il suo ricordo sarà d’esempio a tanti giovani". Di Napoli verrà ricordato anche a Prato il prossimo 20 gennaio, con un concerto che si terrà nel giorno in cui avrebbe compiuto 22 anni. In attesa della prossima Maratonina, che per la logica dell’alternanza dovrebbe avere luogo fra qualche mese a Pescia.

