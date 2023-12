In tanti in piazza. Famiglie e bimbi alla ’camminata’

Grande partecipazione alla ‘Camminata contro la violenza di genere’ sabato scorso. In testa sindaco di Agliana e assessori, seguiti da persone di ogni età, uomini e donne, fra cui sette classi dell’istituto Capitini con alcuni docenti e il dirigente scolastico. Diversi genitori avevano portato anche i bambini. Le 110 magliette rosse distribuite dall’amministrazione comunale non sono bastate: si calcolano oltre 200 partecipanti. La camminata in rosso si è conclusa in piazza della Resistenza con l’inaugurazione della terza panchina rossa voluta dall’amministrazione comunale. E’ posizionata nel vialetto che passa tra il vecchio e il nuovo municipio e collega piazza della Resistenza a via Venezia. "Può sembrare nascosta – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo –, in realtà questo vialetto è frequentato e c’è una precisa ragione. Qui c’era una vecchia panchina che aveva bisogno di manutenzione, molto utilizzata dai giovanissimi. Per questo abbiamo pensato di sostituirla con una panchina rossa. Speriamo che ragazzi e ragazze vengano ancora a sedersi qui". Sulla panchina c’è una targa con il numero antiviolenza e stalking 1522 e la frase di Gilles Vigneault "La violenza è una mancanza di vocabolario". La camminata in rosso è partita da piazzetta Tucci e ha attraversato il centro di Agliana, con sosta alla panchina rossa in piazza Magnani, poi piazza Bellucci tra i banchi del mercato, il passaggio pedonale tra via Livorno e piazza IV Novembre, fino alla piazza del Comune.

Piera Salvi