"In quella curva fatale serviva una protezione"

Un "vuoto" di 28,60 metri, senza guardrail, senza barriere, muretti o reti. In una curva improvvisamente stretta e libera. Il punto di uscita della bicicletta di Michael Antonelli fu proprio lì, in quel tratto privo di protezione. Un volo nel dirupo, in cui il giovane campione perse immediatamente i sensi. Era il 15 agosto del 2018 e il campione sammarinese, tesserato per la Mastromarco Sensi Nibali di Lamporecchio, stava partecipando alla 72esima edizione della Firenze-Viareggio. L’incidente avvenne nella discesa del Monte Oppio, sulla strada regionale 66, a Limestre. Dopo quella spaventosa caduta, il giovane campione, 18 anni, fu ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale fiorentino di Careggi: un percorso di cure lunghissimo. Morì il 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria acuta da covid in un soggetto ormai fragile. La famiglia chiese poi la riapertura delle indagini, dirette dal sostituto procuratore Leonardo De Gaudio. Sotto processo, per omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) ci sono Rodolfo Gambacciani 71 anni, di Prato, quale direttore di gara e Gian Paolo Ristori, 82 anni, di Firenze, presidente della società organizzatrice. Sono difesi dall’avvocato Nuri Venturelli, legale della Federazione ciclistica

italiana. I legali di parte civile sono gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi di Rimini, che rappresentano Marina Mularoni e Mattia Antonelli, la madre e il fratello di Michael e l’avvocato Flavio Moscatt, anche lui del foro di Rimini, che rappresenta il padre del campione, Luca Antonelli.

Ieri mattina, nel palazzo di San Mercuriale davanti al giudice Pasquale Cerrone, presenti anche la madre di Antonelli e il fratello, è stato ascoltato l’allora comandante dei carabinieri di San Marcello, maggiore Francesco Bagnolo, che seguì le indagini. "Subito dopo l’incidente i nostri militari sequestrarono tutto: la bicicletta, il casco e il computer di Antonelli. In quel tratto era caduto anche un altro ciclista in gara, ma Antonelli apparve subito il più grave: aveva perso i sensi. Io subentrai nelle indagini in un momento successivo. Dai rilievi svolti sul posto, emerse che in quella curva il muretto di protezione mancava per un raggio di 28,60 metri, proprio dove la bicicletta di Antonelli volò nel dirupo. Sicuramente si sarebbe dovuta mettere una barriera di protezione, ovvero una persona fisica a tutela degli atleti in gara".

Il casco di Antonelli, come ha spiegato il comandante Bagnolo, presentava una incrinatura nella parte laterale sinistra e internamente, segno che il ciclista aveva battuto violentemente la testa. In un primo momento, furono indagati per lesioni gravi il direttore di gara e l’organizzatore dell’evento. Poi, le indagini furono riaperte. "Appresi della morte di Antonelli il 5 dicembre del 2020 – ha spiegato ancora il maggiore Bagnolo – A quel punto, informai subito il pubblico ministero Leonardo De Gaudio, e fu aggiornato il fascicolo con l’ipotesi di omicidio colposo". Il processo riprende il prossimo 12 gennaio, quando sarà ascoltato il consulente medico della Procura, dottor Edoardo Franchi.

Martina Vacca