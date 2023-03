In primavera aprirà il "Giardino dell’abbraccio" L’opera per ricordare le vittime della pandemia

"I lavori hanno ripreso il via nei giorni scorsi. L’obiettivo è quello di far sì che possano terminare il prima possibile, entro la fine della primavera". Il "Giardino dell’Abbraccio" resta insomma una priorità: lo ha ribadito l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Mearelli, facendo il punto sullo stato d’avanzamento di un’opera presentata sul finire della scorsa legislatura. Un parco che sorgerà in via Palandra a Vignole, sul quale il sindaco Gabriele Romiti punta molto (e lo aveva fatto presente anche nel precedente mandato da vice-sindaco). Come spazio verde ricreativo, ma soprattutto simbolico, in quanto sarà dedicato ai quarratini deceduti a causa del Covid19. Secondo il progetto presentato due anni fa, il giardino dovrebbe essere diviso in due aree con chiari riferimenti simbolici: da una parte una serie di file di cipressi ad indicare il "distanziamento" richiesto in tempi di pandemia, dall’altra un’area più sgombra caratterizzata da una serie di muretti utilizzabili come sedute. A raccordare il tutto, il cosiddetto "Abbraccio": due figure in marmo simmetriche e contrapposte, divise da un piccolo spazio che individua il punto in cui il Sole sorge ogni 10 marzo (a ricordare le misure anti-contagio del 2020).

Un’operazione da circa 250mila euro che sembra alle battute finali, per quanto negli scorsi anni sia stato oggetto di dibattito in consiglio comunale con la Lega e H109 che puntarono il dito contro i costi e l’ubicazione prescelta. Il rallentamento del cantiere sarebbe da ricercare in un problema di semina riscontrato lo scorso anno, che avrebbe richiesto la realizzazione di un pozzo irriguo. Sono 88 i cittadini di Quarrata (stando ai dati di Ars Toscana) scomparsi nell’ultimo triennio a causa del Covid che saranno così ricordati.

Giovanni Fiorentino