In onore di San Jacopo Dal lungo corteo storico alla vestizione del santo È già conto alla rovescia

Quando manca ormai soltanto poco più di una settimana al primo suono del gong in piazza Duomo per l’edizione 2023 della Giostra dell’Orso, cresce l’attesa all’interno dei rioni, e fra i rionali stessi, per far sì che la macchina organizzativa proceda a pieno regime per arrivare pronti e motivati ai festeggiamenti in onore di San Jacopo. Nelle scuderie sparse ai quattro angoli della città – da Montesecco per il Drago fino a Santomato per il Cervo, il Meli Ranch per il Leon d’Oro e Fornace di San Giorgio per il Grifone – il lavoro non manca per affinare i vari binomi che poi scenderanno in pista ed affiatare lo spirito di squadra che, spesso e volentieri, fa davvero la differenza per arrivare ad ottenere la vittoria dell’ambito drappo.

Prima di arrivare al 25 luglio, però, ci sono altri appuntamenti da non perdere. Intanto proseguono le disfide delle varie discipline sportive che si sfidano fra rioni: il Drago ha fatto man bassa finora imponendosi nel padel e fra Allievi e Giovanissimi nel calcio, mentre fra i Seniores ha vinto – come oramai da tradizione – il Grifone che si è imposto anche negli Esordienti. È opportuno segnalare, a dimostrazione dell’ottimo lavoro portato avanti da parte del Comitato Cittadino, come già da giorni le strade di accesso al centro e le piazze siano state addobbate con vessilli e bandiere che, da anni, non si vedevano più.

A livello cittadino, invece, sul calendario c’è già segnata la data di domani per la vestizione, col classico mantello rosso, della statua del Santo Patrono che si trova sul tetto della cattedrale di San Zeno. Nella Basilica della Madonna dell’Umiltà, alle 17.30 si terranno i Vespri vigiliari seguiti alle 18 dalla messa presieduta dall’arciprete della cattedrale don Luca Carlesi. Intorno alle 18.30 da piazza San Francesco partirà il corteo dei gruppi storici che, giunto in via della Madonna, prenderà in custodia il mantello rosso. Dunque, da via della Madonna, verso le 19 il corteo con i figuranti del Comitato cittadino, della Compagnia dell’Orso con musici e sbandieratori, dei rioni Cervo Bianco, Leon d’Oro, Drago e Grifone, riprenderà il suo percorso lungo via Buozzi, via Cavour, via Roma fino alla Cattedrale in piazza del Duomo. Alle 19.15 il mantello rosso, ricevuta la benedizione, sarà posto sulle spalle della statua di San Jacopo dai vigili del fuoco di Pistoia. L’iniziativa, a cura del Comitato Cittadino di Pistoia ETS, si avvale della collaborazione del Comune di Pistoia e dei vigili del fuoco, appunto.

Per quanto concerne Giostra e Palio, a livello artistico c’è da ricordare come il "drappo" per il rione vincitore sia stato disegnato da Ester Vannucci della 3°A del corso design del tessuto del liceo artistico Petrocchi mentre il bozzetto dello Speron d’Oro, trofeo che va al miglior cavaliere della piazza, è stato curato dal professor Nicola Illuzzi. Entrando in clima gara va ricordato che in piazza Duomo le prove ci saranno i prossimi 22 e 23 luglio, con inizio alle ore 21, e che ad inizio della prossima settimana verrà allestita la pista, rispettando tutti i criteri di sicurezza che, da anni, vengono imposti per il regolare svolgimento della manifestazione.

Saverio Melegari