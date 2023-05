In nome di Marco Mungai In piazza Spirito Santo sta per tornare la palma

In piazza dello Spirito Santo è iniziato, ieri mattina, giovedì 18 maggio, l’intervento per ripulire e preparare il terreno dell’aiuola che accoglierà una nuova palma. La pianta è stata donata al Comune dall’azienda vivaistica Giorgio Tesi Group in ricordo di Marco Mungai, giovane pistoiese scomparso nel 2014 in un incidente stradale a cui è dedicata l’associazione culturale Fondo Marco Mungai. Una volta terminate le operazioni di ripulitura in corso, verrà piantata la nuova palma.

L’inaugurazione, con lo svelamento della targa, è fissata per giovedì 25 maggio alle 19. A breve sarà, dunque, messo a dimora un esemplare di Phoenix canariensis, una palma da dattero in sostituzione della pianta abbattuta negli scorsi mesi che era stata attaccata dal punteruolo rosso. La palma torna così alle spalle della statua del cardinale Forteguerri, restituendo a piazza dello Spirito Santo uno dei simboli che la caratterizzano. "Ringrazio l’azienda vivaistica che ha donato la pianta al Comune e l’associazione Marco Mungai per le iniziative benefiche portate avanti in questi anni che dimostrano, ancora una volta, quanto la nostra città sia ricca dal punto di vista del volontariato e dell’impegno verso il prossimo. A Marco sarebbe piaciuta molto questa iniziativa", dice il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

"Abbiamo deciso di restituire alla città uno dei suoi simboli – dichiara Fabrizio Tesi, titolare dell’azienda vivaistica Giorgio Tesi Group –. Questo progetto è nato grazie alla volontà di continuare a collaborare con l’Associazione Culturale Fondo Marco Mungai e di lasciare un segno visibile in ricordo di Marco. Ci siamo quindi proposti di donare la palma affinché tutti i cittadini pistoiesi e i nostri turisti potessero tornare a godere di questo angolo verde in una delle piazze più belle e vive nel centro della nostra città".

"Vogliamo ringraziare tutta la Giorgio Tesi Group per l’importante donazione della quale ci fa omaggio – dichiara Giulio Lotti, presidente dell’associazione Fondo Marco Mungai –, e per il sostegno che ha dato ai nostri progetti in ricordo di Marco, con il costante supporto dell’Amministrazione". L’appuntamento, come detto, è per il 25 maggio. I locali vicini offriranno un aperitivo ai partecipanti all’inaugurazione.